Jonathan Milan vince all’UAE Tour | Allo sprint ero rilassato ultimo chilometro effetto centrifuga

Jonathan Milan ha conquistato la quarta tappa dell’UAE Tour, dopo aver dato il massimo nello sprint finale. La sua vittoria è stata favorita da una strategia ben studiata e da un lavoro di squadra efficace. Durante l’ultimo chilometro, Milan si è sentito rilassato, mentre la corsa diventava sempre più frenetica. La sua volata si è rivelata decisiva, grazie a una spinta potente e precisa. La vittoria a Fujairah dimostra ancora una volta la sua crescita come velocista. La gara prosegue con entusiasmo e aspettative.

Jonathan Milan ha vinto la quarta tappa dell'UAE Tour, imponendosi sul traguardo imponendosi in volata sul traguardo di Fujairah. L'alfiere della Lidl-Trek ha dettato legge allo sprint distanziando il britannico Ethan Vernon e suo fratello Matteo, tesserato per la Groupama-FDJ United. Si tratta del 28mo successo da professionista per il 25enne friulano, che in questa stagione aveva già alzato le braccia al cielo nelle prime due frazioni dell'AlUla Tour. Lo sprinter ha analizzato la propria prestazione: " Avevo dei dubbi sul fatto che i fuggitivi venissero raggiunti, era un gruppo estremamente forte e li abbiamo sempre tenuti a circa due-tre minuti.