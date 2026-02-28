Demi Vollering vince allo sprint la Omloop Nieuwsblad Paternoster chiude in Top10

Demi Vollering ha conquistato la vittoria nello sprint alla Omloop Nieuwsblad, mentre Paternoster si è classificata tra i primi dieci. La corsa ha visto la campionessa della FDJ United – SUEZ emergere come protagonista, aprendo ufficialmente la stagione delle classiche con una prestazione di rilievo. La gara si è svolta tra le strade del Nord-Est, con un finale deciso negli ultimi metri.

Una prestazione di alto livello apre la stagione delle classiche con Demi Vollering protagonista assoluta: la campionessa della FDJ United – SUEZ vince la Omloop Nieuwsblad in volata, al termine di una prova di 137,2 chilometri da Gent a Ninove. La gara ha mostrato ritmo costante, tattiche sharpened e una salita decisiva che ha inciso sull'esito finale, confermando la forma agonistica della detentrice del titolo e la competitività delle dirette inseguitrici. La corsa si è conclusa con la vittoria di Vollering, che ha anticipato la polacca Kasia Niewiadoma nello sprint tra le proprie compagne di fuga. Sul traguardo, Lorena Wiebes ha completato il podio vincendo lo sprint del gruppo, staccata di ventuno secondi dall'iridata olandese.