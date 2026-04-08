Un uomo di 37 anni è stato arrestato vicino alla stazione di Monza, nel sobborgo Sobborghi, con sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. Durante un controllo, ha cercato di disfarsi di alcuni involucri, lanciandoli oltre una recinzione verso l’area ferroviaria. Gli agenti della Polizia di Stato, presenti sul posto, hanno notato il gesto e lo hanno fermato poco dopo. Sul suo corpo sono state trovate ossicodone e hashish.

Monza, 8 aprile 2026 – Ha tentato di liberarsi degli involucri lanciandoli oltre una recinzione verso l’area ferroviaria, ma il gesto non è sfuggito agli agenti della Polizia di Stato che lo hanno fermato poco dopo. È accaduto nel pomeriggio del 5 aprile, intorno alle 16.10, nei pressi del parcheggio comunale adiacente alla stazione ferroviaria di Monza Sobborghi. Il personale della Questura di Monza e della Brianza, impegnato in un servizio di controllo del territorio, ha notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha provato invano a liberarsi di alcuni piccoli oggetti. Il materiale, immediatamente recuperato dagli operatori, è risultato contenere hasish suddivisa in più dosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aveva ossicodone e hashish pronti per lo spaccio: 37enne arrestato vicino alla stazione di Monza Sobborghi

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