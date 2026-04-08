Il 7 aprile 1946, a Varese, si sono svolte le elezioni per il Consiglio Comunale, rappresentando la prima volta in cui le donne hanno preso parte alle urne con diritto di voto a suffragio universale. Questa data segna un momento storico nel processo di ricostruzione democratica, con la partecipazione femminile che entra ufficialmente nel panorama politico locale. La consultazione ha coinvolto i cittadini nella scelta dei rappresentanti comunali in un clima di rinnovamento.

Il 7 aprile 1946, i cittadini di Varese hanno partecipato alle elezioni per il Consiglio Comunale, segnando l’ingresso delle donne nella vita politica locale attraverso il primo voto a suffragio universale. L’evento ha dato inizio a una fase democratica fondamentale per la città e per l’intero Paese. L’affluenza complessiva è stata dell’80,4%, con un totale di 42.000 aventi diritto. Di questi, 19.000 votanti erano donne, rappresentando il 55,1% dei partecipanti al voto. Questo passaggio storico è stato possibile grazie a un decreto legislativo emanato il 1° febbraio 1945, che ha esteso il diritto di voto al genere femminile mentre l’Italia era ancora liberata solo in parte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese 1946: il voto delle donne guida la rinascita democratica

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