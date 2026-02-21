Il voto delle donne nel 1946 | lectio di Patrizia Gabrielli nell’aula vasariana

Il diritto di voto alle donne nel 1946 rappresenta un momento fondamentale nella storia italiana. Patrizia Gabrielli ha tenuto una conferenza nell’aula vasariana di Arezzo, spiegando come le prime elezioni democratiche abbiano visto le donne partecipare attivamente per la prima volta. Durante l’incontro, è stato ricordato il ruolo di molte donne che si sono battute per ottenere questa conquista. La discussione ha attirato un pubblico interessato alla lotta per i diritti civili.

© Lanazione.it - Il voto delle donne nel 1946: lectio di Patrizia Gabrielli nell’aula vasariana

Arezzo, 21 febbraio 2026 – . Iniziativa Isarec e Liceo Petrarca il 25 febbraio. 2 giugno 1946: le italiane al voto. Questo il tema della lectio che la professoressa Patrizia Gabrielli terrà, tra le 10 e le 12 di mercoledì 25 febbraio, nell’aula vasariana di piazza del Praticino ad Arezzo. L’iniziativa è dell’Istituto storico aretino della Resistenza e dell’età contemporanea in collaborazione con il Liceo Petrarca di Arzezo in occasione dell’ottantesimo della Repubblica. Gabrielli è autrice del volume “Il primo voto. Elettrici ed elette”, Edizioni Castelvecchi 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it “2 giugno”: il libro di Gentiloni Silveri nell’aula vasarianaQuesta mattina ad Arezzo si è tenuta la presentazione del libro di Umberto Gentiloni Silveri, intitolato “2 giugno”. "Il voto alle donne a ottant’anni dal 1946", incontro con la storica Michela PonzaniIl diritto di voto alle donne è stato conquistato nel 1946, un evento che ha segnato un cambiamento sociale importante. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Voto alle donne e polemiche a Formigine: perché il dibattito sui diritti femminili riguarda tutti; La battaglia per i diritti. Anno 1946: suffragio universale; Il voto alle donne a ottant’anni dal 1946, incontro con la storica Michela Ponzani; A 80 anni dal voto delle donne. Donne e leadership: Alba interroga il presente a ottant’anni dal voto femminileIl 27 febbraio alla Sala Riolfo un confronto tra economia, impresa e salute per misurare lo stato della leadership femminile oggi. Sullo sfondo il Reykjavík Index e la ritradizionalizzazione delle n ... targatocn.it Il voto alle donne a ottant’anni dal 1946, i giovani incontrano la storica Michela PonzaniNuovo appuntamento per il ciclo di incontri La Generazione Z tra passato e presente: martedì 24 febbraio, alle ore 10, nella cornice del Laboratorio ... piacenzasera.it