Verona e Crystal Palace alle porte | la Fiorentina si sdoppia Ecco l' idea tattica di Vanoli

La Fiorentina si prepara a una settimana intensa, con partite sia in Serie A che in Conference League. Il tecnico toscano sta studiando diverse soluzioni tattiche, tra cui l’uso di Piccoli come possibile alternativa in attacco al posto di Kean. Tra le sfide in programma ci sono incontri con squadre di diverse categorie, e il club sta valutando le strategie più adatte per affrontare questo doppio impegno.

La buona novella per la Fiorentina è arrivata prima della ripresa degli allenamenti: ieri gli esami strumentali effettuati da Dodo dopo il problema fisico accusato nell’allenamento di sabato hanno escluso lesioni al flessore della coscia destra. Il terzino brasiliano farà lavoro personalizzato e quindi resta in dubbio per la trasferta di Verona alla ripresa del campionato (4 aprile), ma il rischio di doversi fermare a lungo nel periodo cruciale della stagione sembra scongiurato. La Viola si gioca tanto in poco tempo: cinque giorni dopo l’Hellas, la squadra affronterà a Londra il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Conference League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verona e Crystal Palace alle porte: la Fiorentina si sdoppia. Ecco l'idea tattica di Vanoli Articoli correlati Fiorentina-Crystal Palace: al via la vendita dei biglietti. Ecco come acquistarliFIRENZE – La Fiorentina ha reso noto oggi, 25 marzo 2026, che la vendita dei biglietti per la sfida di ritorno di Conference League contro il Crystal... Glasner si rallegra per l'”enorme risultato” del Crystal Palace mentre organizza lo scontro con la Fiorentina2026-03-19 23:36:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ha descritto la... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Juventus, obiettivo tesoretto: anche Cabal può dire addio. C'è il Crystal Palace, le cifre e il peso a bilancio; Paracadutisti dal Crystal Palace, segnalazione in serata a Brescia; Lancio con il paracadute dal Crystal Palace: scattano i soccorsi, ma dei due non c’è traccia; Crystal Palace – Fiorentina: info biglietti per i quarti di Conference League. Verona e Crystal Palace alle porte: la Fiorentina si sdoppia. Ecco l'idea tattica di VanoliIl tecnico prepara la sei giorni tra Serie A e Conference: Piccoli alternativa a Kean in attacco, Dodo in dubbio per l’Hellas ... msn.com Il presidente dell'ATF ha fatto il punto sui tagliandi a disposizione per Crystal Palace-Fiorentina facebook Igor #Tudor al #Tottenham Arriva il 14 febbraio Sconfitta 1-4 con l'Arsenal Sconfitta 2-1 col Fulham Sconfitta 1-3 col Crystal Palace Sconfitta 5-2 con l'Atletico Madrid Pareggio 1-1 col Liverpool Vittoria 3-2 con l'Atletico ma eliminazione dalla Cham x.com