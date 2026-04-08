Il portiere ha fatto il suo debutto in Serie B nel 2018 con la maglia della Salernitana, dopo aver giocato diversi campionati in Serie C. In quella prima esperienza, non riuscì a conquistare subito il ruolo di titolare. Dopo alcuni anni di permanenza nel campionato cadetto, ha iniziato a salire di livello, dimostrando progressi e consolidando la sua posizione tra i pali. Ora si prepara a una nuova avventura in Serie B, questa volta con una squadra diversa.

Quando approdò per la prima volta in Serie B, nel 2018 vestendo la maglia della Salernitana, era forse ancora troppo acerbo per imporsi da titolare (nonostante avesse alle spalle diversi campionati da titolare in C). E alle soglie dei trentun anni, che compirà il prossimo luglio, Gianmarco Vannucchi è pronto a cimentarsi nuovamente nella sfida: il portiere di Prato, in forza al Benevento, ha festeggiato proprio pochi giorni fa la vittoria del girone C del campionato di Serie C 202626 e la promozione in B con tre giornate di anticipo. La festa è scattata curiosamente contro la sua ex squadra, due giorni fa, quando gli uomini di coach Antonio Floro Flores hanno espugnato di misura (1-0) il campo della Salernitana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vannucchi, la saracinesca, sale in serie B

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