Calcio femminile le migliori italiane della decima giornata di Serie A Giugliano decisiva Giraldi saracinesca

La decima giornata della Serie A femminile 2025-2026 ha evidenziato le prestazioni di alcune delle migliori italiane. La Roma ha mantenuto il primato grazie alla vittoria sul Sassuolo, mentre l’Inter ha superato la Juventus, raggiungendo il secondo posto. Partite decisive e prestazioni significative hanno caratterizzato questa fase del campionato, sottolineando l’equilibrio e la crescita del calcio femminile in Italia.

Una decima giornata di grande rilievo per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, contrassegnata dalla vittoria della capolista Roma, abile a battere il Sassuolo per 2-1 consolidando il primato, ma anche del successo dell'Inter che, nella fattispecie, ha battuto la Juventus per 2-1 raggiungendola al secondo posto in classifica. Ma quali sono state le giocatrici italiane a brillare lo scorso weekend? Scopriamolo avvalendoci delle statistiche offerte da OPTA per la Federazione Italiana Giuoco Calcio. SERIE A 2025-2026 CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA DECIMA GIORNATA. CARLOTTA MASU (PARMA) – Grande partita quella della parmigiana nel pari a reti bianche contro il Milan.

