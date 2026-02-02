Saracinesca Vannucchi l’imprescindibile Saio e le ‘palle quadrate’ di Tumminello | i tre simboli del successo

Il Benevento conquista la vetta della classifica grazie a una vittoria al cardiopalma. La partita è stata un’altalena di emozioni, e alla fine i tre simboli del successo, Saracinesca, Vannucchi e Tumminello, si sono dimostrati decisivi. Una settimana che pochi avrebbero immaginato di vedere, ma che ora lascia i tifosi giallorossi pieni di entusiasmo.

Un'altalena di emozioni con una vittoria al cardiopalma che consegna la vetta solitaria al Benevento in una settimana nella quale in pochi ci avrebbero creduto. Chi avrebbe scommesso sulla caduta del Catania a Sorrento? E chi sul pareggio casalingo della Salernitana col fanalino Giugliano? In pochi per non dire nessuno. E in questo calderone di risultati inattesi stava rischiando di caderci anche il Benevento. Il 3 a 1 sul quale si era portato l'Atalanta Under 23 poteva rappresentare una mazzata. E invece la strega, a chiusura di giornata, è stata l'unica a guadagnare sulle altre.

