Un articolo esplora le riflessioni di un ufficiale sull’esperienza vissuta durante il servizio, evidenziando come molti giovani manifestino una forte nostalgia del periodo trascorso in collegio o in riformatorio. Viene descritto come questa nostalgia si manifesti attraverso ricordi positivi e desiderio di rivivere quei momenti. L’autore analizza anche le ragioni di questa percezione tra i giovani, senza formulare ipotesi o interpretazioni personali.

Roma, 8 apr. (askanews) – Tanta nostalgia del collegio. E, in qualche modo, del riformatorio. Il tema sono i giovani, l’allarme sul disagio e sulla violenza giovanile e il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, intervistato a radio Rtr99 illustra la sua ricetta che rievoca, sul fronte delle misure repressive, i collegi e anche i riformatori, aboliti nel 1988 e sostituiti dagli istituti penali per i minorenni (Ipm). Ma si parte dalla prevenzione perchè “la violenza giovanile è il risultato di un sistema che non funziona”, bisogna agire in modo “olistico” e “non solo con le misure repressive”. Prima di tutto, dunque, “dobbiamo rilanciare... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Julio Velasco smonta la nostalgia del passato: “I giovani hanno bisogno di energia e ottimismo, non di sentirsi dire che non valgono”Julio Velasco ha affrontato il tema del rapporto tra generazioni nel programma “La Torre di Babele” su La 7.

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Temi più discussi: Il fallimento della Nazionale sbarca alla Camera: FdI chiede un'informativa ad Abodi. E Vannacci dà la colpa all'immigrazione; È sempre Cartabianca: L'intervista integrale a Roberto Vannacci Video; Vannacci incontra i giovani di Futuro Nazionale all’inaugurazione nuova sede a Roma; Lauria e Indipendenza confluiscono in Futuro Nazionale di Vannacci.

Vannacci, i giovani e la nostalgia del collegio (e del riformatorio)Roma, 8 apr. (askanews) – Tanta nostalgia del collegio. E, in qualche modo, del riformatorio. Il tema sono i giovani, l’allarme sul disagio e sulla violenza giovanile e il leader di Futuro nazionale R ... askanews.it

Patto Fedez-Forza Italia sulla salute mentale. E i giovani di FI litigano con quelli della Lega su VannacciLa premier ospite di Pulp podcast viene interrotta da un membro del suo staff: Mo m'hai fatto perdere il ragionamento. La scena è stata inserita in coda: Nella puntata non ci sono stati tagli di ... ilfoglio.it

Revisionisti, Fiume, attori amici e la task force di Vannacci: escluso Regeni. Avs, Pd e +Europa sulle barricate. Tra gli esperti della commissione per i fondi una ex deputata della Lega e un uomo vicino a Mollicone (FdI) - facebook.com facebook

Incendio nel ristorante di Joe Formaggio: poco prima l'annuncio del suo ingresso nel partito di Vannacci x.com