Guido Scorza si è dimesso dal ruolo di membro del Collegio del Garante per la Privacy. La comunicazione è stata resa nota attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. La sua decisione segna un cambiamento importante all’interno dell’ente di vigilanza sulla tutela dei dati personali in Italia.

Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo annuncia lo stesso Scorza in un video sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell’Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report. In un’intervista a La Repubblica pubblicata appena 24 ore prima, Guido Scorza aveva escluso categoricamente le dimissioni. “Perché dovrei? O meglio: perché dovrei ora? Ho grande rispetto della magistratura, e non lo dico come fanno quelli che usano le frasi fatte. Io sono figlio e fratello di giudici, dunque so cosa significa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Si è dimesso Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la Privacy

Leggi anche: Dopo l'inchiesta sul Garante della Privacy si dimette il componente del Collegio Guido Scorza

Leggi anche: Garante della Privacy, Guido Scorza si è dimesso. E invita gli altri a fare lo stesso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Si è dimesso Guido Scorza, componente del Garante della Privacy - Il passo indietro dopo l'inchiesta per peculato e corruzione che ha coinvolto l'authority: "Si tratta della decisione giusta" ... ilfoglio.it