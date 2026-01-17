Si è dimesso Guido Scorza componente del Collegio del Garante per la Privacy
Guido Scorza si è dimesso dal ruolo di membro del Collegio del Garante per la Privacy. La comunicazione è stata resa nota attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. La sua decisione segna un cambiamento importante all’interno dell’ente di vigilanza sulla tutela dei dati personali in Italia.
Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Lo annuncia lo stesso Scorza in un video sui suoi profili social. Insieme agli altri componenti dell’Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell’ambito di un’inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report. In un’intervista a La Repubblica pubblicata appena 24 ore prima, Guido Scorza aveva escluso categoricamente le dimissioni. “Perché dovrei? O meglio: perché dovrei ora? Ho grande rispetto della magistratura, e non lo dico come fanno quelli che usano le frasi fatte. Io sono figlio e fratello di giudici, dunque so cosa significa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
