Julio Velasco smonta la nostalgia del passato | I giovani hanno bisogno di energia e ottimismo non di sentirsi dire che non valgono

Julio Velasco sottolinea l'importanza di energia e ottimismo tra i giovani, mettendo in discussione la nostalgia del passato. Durante il suo intervento a

Julio Velasco ha affrontato il tema del rapporto tra generazioni nel programma “La Torre di Babele” su La 7. Il commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo femminile ha sviluppato una riflessione articolata sul ruolo degli adulti nei confronti dei giovani e sulla necessità di superare la retorica del declino generazionale. La questione centrale sollevata da Velasco riguarda la percezione diffusa che il presente rappresenti un peggioramento rispetto al passato. Il tecnico ha citato un ricordo del suo percorso di studi in filosofia: “Un mio amico, che poi è diventato anche preside della facoltà, diceva che il progresso non è eliminare i problemi, è cambiare il tipo di problema, è passare a uno che è un po’ meglio di quello precedente“.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Julio Velasco

Timothée Chalamet ha condiviso riflessioni sulla paura di esprimersi oggi, sperando che i giovani si riconoscano in Marty Supreme.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Julio Velasco

Julio Velasco: La società del futuro sarà inevitabilmente una società mistaCorrado Augias intervista Julio Velasco su uno dei grandi temi del nostro tempo: il cambiamento delle società contemporanee ... la7.it

Augias a Velasco: La candido come leader dell'opposizioneLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

L’intervista di Corrado Augias a Julio Velasco, l’allenatore che ha insegnato all’Italia a vincere tutto, questa sera alle 21.15. “Mettere la metafora sportiva come metafora della vita è sbagliato. Assolutamente sbagliato. La vita non è un campionato, è un’altra co - facebook.com facebook

Julio Velasco: "Il nostro ruolo è dare ai giovani energia, ottimismo e la consapevolezza che possono farcela" #latorredibabele x.com