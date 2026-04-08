Vance chiama Trump durante comizio in Ungheria parte segreteria poi risponde | Dammi un secondo – Il video

Durante un comizio in Ungheria, il Vicepresidente degli Stati Uniti ha chiamato il precedente presidente statunitense, ma la chiamata è stata interrotta da un membro dello staff che ha chiesto un secondo. Un video mostra l’accaduto, con il Vicepresidente che tenta di mettersi in contatto, mentre la segreteria risponde interrompendo la comunicazione. L’episodio si è verificato il 7 aprile 2026.

(Agenzia Vista) Ungheria, 07 aprile 2026 Il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha chiamato il Presidente Donald Trump durante un comizio in Ungheria. Durante la prima telefonata, però, è partita la segreteria. Successivamente Trump ha risposto dicendo: "Dammi un secondo". Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Gioacchino Amico, chi è il nuovo pentito di mafia intercettato con esponenti di FdI e perché si era iscritto al partito di Giorgia Meloni «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. 🔗 Leggi su Open.online

JD Vance al comizio per Orban a Budapest telefona a Trump, ma risponde la segreteria telefonica – Video“Lasciate che chiami una persona speciale prima di cominciare il mio intervento”.

Ungheria, la telefonata di Trump a Vance durante il comizio di Orbán: "È un uomo fantastico"Durante un comizio a Budapest insieme a Victor Orbán, il vicepresidente Usa JD Vance ha telefonato in diretta al presidente Donald Trump, mettendolo...

Vance chiama Trump durante comizio in Ungheria, parte segreteria poi risponde: Dammi un secondo

Temi più discussi: Budapest, Vance chiama Trump dal palco del comizio ma risponde la segreteria telefonica; Ungheria al voto, Donald Trump e il vicepresidente J. D. Vance accorrono in aiuto dell’amico Viktor Orbán; Vance telefona a Trump durante il comizio di Orbán in Ungheria: Victor è un uomo fantastico; Corsa alle uova di Pasqua, Trump dice Oggi celebriamo Gesù accanto a Melania e a un coniglio.

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Budapest, Vance chiama Trump dal palco: risponde la segreteria (poi il colpo di scena)Al comizio per Viktor Orbán, JD Vance prova a contattare Donald Trump in diretta: momento imbarazzante davanti al pubblico ... affaritaliani.it

Budapest, Vance chiama Trump dal palco del comizio ma risponde la segreteria telefonica - la Repubblica x.com

A Budapest, durante un comizio a sostegno di Viktor Orbán in vista delle prossime elezioni in Ungheria, il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha cercato di chiamare Trump in diretta per fargli rivolgere un saluto alla folla. "Ho un ospite speciale, speriamo c - facebook.com facebook