Ungheria la telefonata di Trump a Vance durante il comizio di Orbán | È un uomo fantastico

Da lapresse.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un comizio a Budapest, il vicepresidente americano JD Vance ha chiamato in diretta il presidente Donald Trump, collegandolo con il pubblico presente. La telefonata è avvenuta mentre Vance era sul palco insieme al primo ministro ungherese. La comunicazione ha coinvolto Trump e la folla ha potuto ascoltare le parole del presidente statunitense. Non sono state rese pubbliche ulteriori informazioni sulla conversazione.

Durante un comizio a Budapest insieme a Victor Orbán, il vicepresidente Usa JD Vance ha telefonato in diretta al presidente Donald Trump, mettendolo in collegamento con la folla. Al telefono, Trump ha elogiato Orbán definendolo “ un uomo fantastico ” e lodando la sua politica sull’immigrazione: “Ha mantenuto il Paese in buone condizioni”, ha detto, tra gli applausi dei circa 5mila presenti. “ Mi piace molto, ma se non pensassi che abbia fatto un buon lavoro, non farei una telefonata come questa”, ha aggiunto.  La visita di Vance punta a rafforzare la campagna elettorale del leader di Fidesz, candidato al quinto mandato consecutivo. Ma la sfida resta aperta: il partito Tisza guidato da Péter Magyar è in crescita e potrebbe interrompere i 16 anni di governo di Orbán, segnando un passaggio politico storico per il Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ungheria, la telefonata di Trump a Vance durante il comizio di Orbán: "È un uomo fantastico"

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