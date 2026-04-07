Ungheria la telefonata di Trump a Vance durante il comizio di Orbán | È un uomo fantastico

Durante un comizio a Budapest, il vicepresidente americano JD Vance ha chiamato in diretta il presidente Donald Trump, collegandolo con il pubblico presente. La telefonata è avvenuta mentre Vance era sul palco insieme al primo ministro ungherese. La comunicazione ha coinvolto Trump e la folla ha potuto ascoltare le parole del presidente statunitense. Non sono state rese pubbliche ulteriori informazioni sulla conversazione.

Durante un comizio a Budapest insieme a Victor Orbán, il vicepresidente Usa JD Vance ha telefonato in diretta al presidente Donald Trump, mettendolo in collegamento con la folla. Al telefono, Trump ha elogiato Orbán definendolo “ un uomo fantastico ” e lodando la sua politica sull’immigrazione: “Ha mantenuto il Paese in buone condizioni”, ha detto, tra gli applausi dei circa 5mila presenti. “ Mi piace molto, ma se non pensassi che abbia fatto un buon lavoro, non farei una telefonata come questa”, ha aggiunto. La visita di Vance punta a rafforzare la campagna elettorale del leader di Fidesz, candidato al quinto mandato consecutivo. Ma la sfida resta aperta: il partito Tisza guidato da Péter Magyar è in crescita e potrebbe interrompere i 16 anni di governo di Orbán, segnando un passaggio politico storico per il Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, la telefonata di Trump a Vance durante il comizio di Orbán: "È un uomo fantastico" Vance in Ungheria: "Orban vincerà". E poi attacca i burocrati di Bruxelles"Vitkor Orban vincerà le prossime elezioni in Ungheria, dunque sono molto fiducioso sulla continuazione della nostra relazione positiva. Elezioni Ungheria: JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor OrbánA pochi giorni dalle elezioni ungheresi, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Ferihegy di Budapest. Temi più discussi: La telefonata di Lavrov al ministro di Orbán per far rimuovere la sorella di un oligarca dalla lista nera Ue: così l'Ungheria aiuta la Russia a evitare sanzioni; Il piano segreto tra l'Ungheria e la Russia per rimuovere le sanzioni Ue a Mosca; La campagna sporca di Orbán a pochi giorni dalle elezioni; Le elezioni in Ungheria e la talpa del Cremlino. Ungheria, la telefonata di Trump a Vance durante il comizio di Orbán: È un uomo fantastico(LaPresse) Durante un comizio a Budapest insieme a Victor Orbán, il vicepresidente Usa JD Vance ha telefonato in diretta al presidente Donald ... stream24.ilsole24ore.com Vance in Ungheria: Orban vincerà le elezioni. Poi l’affondo contro l’Europa (che risponde)Le parole di Vance contro i burocrati Ue Voglio aiutare il più possibile il primo ministro in vista di questa stagione elettorale. Lo ha detto il ... affaritaliani.it Cinque mandati non valgono una certezza. Domenica 12 aprile in Ungheria si vota e, per la prima volta dopo sedici anni, Viktor Orbán arriva alle elezioni senza essere sicuro di vincere. Alcuni sondaggi citati dal New York Times danno il suo Fidesz dietro al m - facebook.com facebook #Ungheria al voto, #Vance a #Budapest per sostenere #Orban x.com