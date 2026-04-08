Durante un comizio a Budapest, davanti a circa 5.000 sostenitori di Viktor Orbán, JD Vance ha annunciato di voler chiamare una persona speciale prima di iniziare il suo intervento. Tuttavia, al momento della telefonata, ha risposto la segreteria telefonica di Donald Trump. Vance si trovava all’Mtk Sportpark, in Ungheria, in un evento legato al supporto di Orbán.

“Lasciate che chiami una persona speciale prima di cominciare il mio intervento”. JD Vance è all’Mtk Sportpark di Budapest, in Ungheria, davanti a 5mila sostenitori di Viktor Orbàn. Sul palco tenta il colpo di scena, telefona a Donald Trump ma in un primo momento risponde la segreteria telefonica. Il numero due della Casa Bianca ci riprova, ed ecco che il tycoon risponde, accolto dal boato delle persone. “Viktor sta facendo un ottimo lavoro. Non ha permesso a nessuno di invadere il vostro Paese come hanno fatto altri, rovinando i loro”, ha detto il presidente statunitense. Iran, Leone XIV: “Inaccettabile minaccia di Trump, è una questione morale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - JD Vance al comizio per Orban a Budapest telefona a Trump, ma risponde la segreteria telefonica – Video

Elezioni Ungheria: JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor OrbánA pochi giorni dalle elezioni ungheresi, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Ferihegy di Budapest.

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VANCE chiama TRUMP dal palco del comizio DI BUDAPEST ma risponde la segreteria telefonica

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La giornata di Trump con l'orologio in mano (aspettando la scadenza dell'ultimatum all'Iran): minacce, briefing e il confronto con Vance - facebook.com facebook

La ricostruzione del New York Times: il primo ministro israeliano ha dipinto gli Ayatollah come a rischio e il paese in fibrillazione e in attesa dell'attacco. JD Vance e il generale Caine erano contrari. La Cia non credeva ai piani. Ma il presidente ha... x.com