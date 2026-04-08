Valutazione d’impatto generazionale Ancona incontra il Consiglio Nazionale dei Giovani a Roma

Oggi si è svolto a Roma un incontro tra un rappresentante del Comune di Ancona e il Consiglio Nazionale dei Giovani. L’oggetto della discussione è stata la valutazione di impatto generazionale, una misura avviata recentemente dall’amministrazione locale e inserita nel Documento Unico di Programmazione. La delibera di Giunta ha formalizzato la sperimentazione di questa iniziativa, che mira a considerare gli effetti delle politiche pubbliche sulle future generazioni.

ANCONA- La valutazione di impatto generazionale, recentemente introdotta dal Comune di Ancona con una delibera di Giunta che ne avvia la sperimentazione e ne stabilisce l'integrazione nel Documento Unico di Programmazione, è stata oggi al centro del confronto tra l'assessore alle Politiche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Ancona misura l’impatto delle scelte pubbliche sui giovani: al via la Valutazione di Impatto GenerazionaleANCONA - Misurare in modo preventivo gli effetti delle scelte pubbliche sui giovani tra i 14 e i 35 anni e sulle opportunità future della città: il... Ancona per i giovani: Il Documento unico di programmazione verrà sottoposto a Valutazione di impatto generazionaleA deciderlo è stato il Consiglio comunale che ha deliberato a favore della mozione presentata dal capogruppo di Rpg Francesco Andreani In concreto... Argomenti più discussi: Consiglio Nazionale Giovani, presentato il portale per la previdenza complementare; Basilicata, più ascolto delle rappresentanze degli studenti medi e universitari: queste le proposte di legge presentate in Consiglio. Giovani. Pisani (CNG): Approvata la norma che introduce la Valutazione di Impatto Generazionale delle leggiL’introduzione della Valutazione d’Impatto Generazionale (VIG) rappresenta un primo passo importante. Con il via libera del Parlamento al DDL Semplificazioni, l’Italia si dota finalmente di uno ... iltempo.it La Toscana verso la Valutazione d'Impatto GenerazionaleFdi presenta un emendamento per introdurre la valutazione d'impatto generazionale sulle politiche pubbliche. Chiedono che venga tradotto in legge in tempi brevi. Un'opportunità per i giovani toscani e ... lanazione.it Comunicato del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran: "Gli Stati Uniti sono stati costretti ad accettare la proposta in 10 punti dell'Iran, che include: un impegno fondamentale alla non aggressione, il mantenimento del controllo iraniano sullo St x.com Giuseppe Potenza 5m Per un malfunzionamento dei server del Consiglio Nazionale forense, oggi, - facebook.com facebook