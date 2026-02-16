Ancona per i giovani | Il Documento unico di programmazione verrà sottoposto a Valutazione di impatto generazionale
Ancona ha deciso di valutare l’impatto sui giovani nel Piano finanziario comunale, dopo che il Consiglio ha approvato la proposta di Francesco Andreani di Ripartiamo dai Giovani. La scelta mira a capire come le decisioni amministrative influenzeranno le nuove generazioni, soprattutto in settori come istruzione e servizi sociali. La proposta si inserisce in un’ottica di attenzione alle future generazioni, con l’obiettivo di migliorare le politiche locali.
A deciderlo è stato il Consiglio comunale che ha deliberato a favore della mozione presentata dal capogruppo di Rpg Francesco Andreani In concreto ciò significa che «ogni scelta importante dell’Amministrazione – spiegano da Ripartiamo dai Giovani - dovrà porsi una domanda semplice e decisiva: che effetto avrà sui giovani e sulle future generazioni? Creerà opportunità? Rafforzerà il loro percorso di autonomia, studio e lavoro? Oppure rischierà di incidere negativamente sulle prospettive di chi oggi ha tra i 14 e i 35 anni e rappresenta il futuro della città». La Vig, tra le altre cose «è uno strumento proposto da Anci, con il supporto della Fondazione RiEs e del dipartimento per le Politiche giovanili» e «serve a misurare in modo concreto e trasparente come le politiche pubbliche incidono sulla vita delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Anconatoday.it
