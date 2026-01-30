Maxi tamponamento in Fipili | diverse auto coinvolte Code e rallentamenti

Una serie di auto si sono scontrate questa sera sulla Fipili, poco dopo lo svincolo del Ponte all’Indiano, in direzione Livorno. L’incidente ha causato lunghe code e rallentamenti, coinvolgendo sette vetture. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per ora non ci sono notizie di feriti gravi. La polizia sta gestendo il traffico e defluisce il traffico per consentire i rilievi.

Scandicci (Firenze), 30 gennaio 2026 – Maxi tamponamento in Fipili intorno alle 20. Sono sette le vetture coinvolte nello scontro che è avvenuto sul tratto fiorentino nella strada di grande comunicazione, poco dopo lo svincolo del Ponte all'Indiano in direzione Livorno. Da capire cosa abbia provocato il tamponamento. I soccorsi sono stati immediati. Sarebbero tre, secondo fonti dei vigili del fuoco, le persone ferite che sono state estratte dal personale del distaccamento di Firenze Ovest e che sono state quindi affidate alle cure del 118. Comprensibilmente, diversi sono stati i disagi per gli automobilisti.

