Nella regione della Valle d’Aosta sono in arrivo 35.000 dosi di vaccino contro la dermatite nodulare bovina. La somministrazione, coordinata dall’assessorato alla sanità e dalla Veterinaria regionale, mira a proteggere il bestiame locale. Le dosi saranno distribuite nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prevenire la diffusione della malattia tra i bovini. La misura si inserisce in un piano di intervento dedicato alla salute animale.

La Valle d’Aosta si prepara a ricevere nei prossimi giorni 35mila dosi di vaccino per contrastare la dermatite nodulare bovina, in un’operazione coordinata dall’assessorato alla sanità e dalla Veterinaria regionale. L’intervento tempestivo è considerato una priorità assoluta da Carlo Marzi, assessore della regione, per proteggere il patrimonio zootecnico e un settore strategico per l’economia locale. Il piano operativo è affidato all’Azienda Usl della Valle d’Aosta, che gestirà la programmazione e l’organizzazione della campagna. La misura, approvata tramite una delibera della Giunta regionale, rende la vaccinazione obbligatoria per tutti i capi; chi non si adeguerà rischia sanzioni amministrative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: 35mila vaccini obbligatori per salvare i bovini

Leggi anche: Valanga Valle d'Aosta, morto sciatore

Valanga in Valle d'Aosta, due scialpinisti feritiAGI - Nuova tragedia in montagna: a Punta Leysser, in Valle d'Aosta, a quota 2550 metri, una valanga ha travolto cinque scialpinisti.

Argomenti più discussi: Nei prossimi giorni sono attese 35mila dosi per la campagna vaccinale contro la dermatite nodulare bovina; Vaccini per la dermatite bovina: in arrivo 35mila dosi; Dentro e Fuori dal Comune ci porta a Cernusco sul Naviglio, questa sera su Telecity e il61.

Dermatite bovina, in arrivo in Valle d'Aosta 35mila dosi di vaccinoSono attese nei prossimi giorni in Valle d'Aosta 35mila dosi di vaccino contro la dermatite nodulare bovina, destinate alla campagna di vaccinazione coordinata dalla Veterinaria regionale dall'assesso ... ansa.it

Renato Natali - La chiesa della Valle Benedetta x.com