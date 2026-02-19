Valanga Valle d' Aosta morto sciatore

Un sciatore è morto dopo essere stato travolto da una valanga nel pomeriggio in Valle d'Aosta. La slavina si è staccata sotto la punta Paletta, nel comune di Saint-Nicolas, mentre lui scendeva con altri appassionati. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La vittima aveva circa 35 anni e si trovava in quella zona per una gita in montagna. Le autorità stanno ancora verificando le cause che hanno scatenato la slavina.

19.26 E' morto uno degli scialpinisti travolti nel pomeriggio da una valanga sotto punta Paletta, nel comune di Saint-Nicolas, in Valle d'Aosta. Aveva riportato gravissime lesioni, è deceduto nell'ospedale di Aosta. La comitiva era composta da cinque escursionisti, tre sono rimasti illesi. Un altro scialpinista si trova in ospedale, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Le operazioni di soccorso, complesse per il maltempo, condotte dal Soccorso alpino valdostano, Guardia di Finanza e dal 118.