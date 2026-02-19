Valanga in Valle d' Aosta due scialpinisti feriti

Una valanga ha travolto due scialpinisti in Valle d'Aosta, provocando ferite serie. La neve si è staccata improvvisamente, seppellendo gli escursionisti mentre salivano su un pendio ripido. Le operazioni di soccorso sono state difficili a causa delle temperature rigide e del terreno instabile. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per estrarli dalla neve e stabilizzare le condizioni sul luogo. Le condizioni meteo rimangono avverse, complicando ulteriormente le operazioni di salvataggio. La situazione resta critica e il rischio di nuove slavine rimane alto.

AGI - Una valanga, degli alpinisti travolti e le operazioni di soccorso condotte in condizioni estreme. È successo a Punta Leysser, in Valle d'Aosta, a quota 2550 metri. Il distacco è avvenuto intorno alle 13.30. Travolti dalla valanga cinque scialpinisti. In tre sono rimasti illesi e sono riusciti a dare l'allarme. Ma le operazioni di recupero sono state davvero difficili, rese proibitive dalle cattive condizioni meteo. Il soccorso a terra in condizioni estreme. Il vento forte, la scarsa visibilità hanno impedito agli uomini del soccorso alpino valdostano di far alzare in volo un elicottero.