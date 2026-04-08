Valditara rivendica la svolta su stipendi e tutele | Tre contratti in tre anni e mezzo Aumenti medi fino a 412 euro lordi ora welfare e sanità integrativa

In tre anni e mezzo, sono stati firmati tre contratti collettivi nazionali per il settore dell’istruzione, con aumenti salariali medi di circa 412 euro lordi mensili per i docenti. Per la prima volta, inoltre, è stata introdotta una copertura sanitaria integrativa gratuita che coinvolge anche i precari. Questa serie di accordi ha portato a una revisione delle tutele e delle condizioni economiche nel comparto.

Tre contratti firmati in tre anni e mezzo, aumenti medi in busta paga fino a 412 euro per i docenti e, per la prima volta, una copertura sanitaria integrativa gratuita estesa anche ai precari. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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