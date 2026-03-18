Contratto scuola e welfare | Valditara annuncia 416 euro medi totali derivanti dalla somma di tre diversi rinnovi e nuove tutele sanitarie integrative

Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato all'Aran le istruzioni per iniziare le negoziazioni sul terzo rinnovo contrattuale della legislatura. Contestualmente, il ministro ha annunciato che il trattamento economico medio totale relativo a scuola e welfare sarà di circa 416 euro, cifra che deriva dalla somma di tre rinnovi contrattuali e nuove tutele sanitarie integrative.