Contratto scuola e welfare | Valditara annuncia 416 euro medi totali derivanti dalla somma di tre diversi rinnovi e nuove tutele sanitarie integrative
Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato all'Aran le istruzioni per iniziare le negoziazioni sul terzo rinnovo contrattuale della legislatura. Contestualmente, il ministro ha annunciato che il trattamento economico medio totale relativo a scuola e welfare sarà di circa 416 euro, cifra che deriva dalla somma di tre rinnovi contrattuali e nuove tutele sanitarie integrative.
Il Ministero dell’Istruzione ha ufficialmente trasmesso all’Aran le direttive per avviare le trattative del terzo rinnovo contrattuale di questa legislatura. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa ANSA, riprendendo le informazioni fornite dal Ministro Giuseppe Valditara durante un intervento televisivo sull’emittente La7. Il titolare del dicastero ha spiegato che, al termine di questo nuovo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Valditara: “Più autorevolezza ai docenti, con tre rinnovi contrattuali 416 euro al mese, welfare sanitaria. Stiamo rivoluzionando la scuola”. Il puntoIl Ministro Valditara invita a riscoprire il valore etico del Natale come fondamento della convivenza civile e annuncia contestualmente la firma del...
Contratto scuola 2025-2027: sbloccati 3,3 miliardi. Sul tavolo aumenti medi di 143 euro lordi, 416 euro lordi in tre anniOltre 3 miliardi di euro: è questa la cifra che definisce il perimetro finanziario del rinnovo contrattuale scuola 2025-2027, il più grande del...
Contenuti e approfondimenti su Contratto scuola
Temi più discussi: Rinnovo contratto scuola 2025-27, Snals chiede adeguamento salariale, revisione delle carriere e welfare; Scuola 2026, dai 400 euro del bonus alla possibilità di avere fino a 75.000 euro: le novità che cambiano tutto per docenti e ATA; OGGI 16 MARZO – PRIMO INCONTRO ALL’ ARAN PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO; L’ANP chiede l’istituzione della carta della dirigenza scolastica.
Rinnovo contratto scuola 2025-27, Snals chiede adeguamento salariale, revisione delle carriere e welfareL'11 marzo ha segnato l'avvio formale delle trattative per il rinnovo del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al biennio 2025-2027. orizzontescuola.it
Rinnovo Contratto Docenti 25/27: ecco i possibili aumenti di stipendio e le agevolazioni previste. Quali i risvolti sui Prestiti in Convenzione NoiPA? (L’analisi di PrestitoPiù)Domani al via le trattative per il Rinnovo Contratto Scuola 2025/2027. Si ipotizzano aumenti medi futuri di 143 euro lordi mensili (con incremento complessivo di 416 euro lordi considerando i due rinn ... orizzontescuola.it
La responsabilità di vigilanza sugli studenti è disciplinata dal Codice Civile e dal contratto scuola. Quando scatta la “culpa in vigilando” - facebook.com facebook
Partono in ARAN le attese trattative per il contratto scuola 2025-2027. Le stime prevedono aumenti medi del 5,4%: 143 euro per i docenti e 104 agli ATA, cumulando 416 euro totali. x.com