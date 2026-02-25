Contratto scuola 2025-2027 | sbloccati 3,3 miliardi Sul tavolo aumenti medi di 143 euro lordi 416 euro lordi in tre anni

Oltre 3 miliardi di euro: è questa la cifra che definisce il perimetro finanziario del rinnovo contrattuale scuola 2025-2027, il più grande del pubblico impiego per numero di lavoratori coinvolti. L'atto di indirizzo firmato dai ministri Paolo Zangrillo e Giuseppe Valditara ha sbloccato le risorse per oltre 1,3 milioni di dipendenti tra docenti, personale ATA, dipendenti di enti di ricerca e Università. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Anief firma il contratto scuola 2022-2024: aumenti di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA con arretrati fino a 1.948 euro lordiIl sindacato Anief ha firmato il contratto scuola 2022-2024 presso l'ARAN, con aumenti salariali di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA, comprensivi di arretrati fino a 1.

Stipendi scuola, pagamento una tantum a febbraio: 110 euro lordi per insegnanti, 270 euro lordi per ATA. A marzo supplenze brevi e saltuarieA febbraio gli insegnanti riceveranno un pagamento una tantum di 110 euro lordi, mentre gli ATA prenderanno 270 euro.

Contratto scuola 2022/24: ecco gli aumenti per docenti e Ata #docenti #perte #scuola #news

Temi più discussi: CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: l’Aran convoca i sindacati per l’avvio delle trattative; Rinnovo contratto scuola 2025/2027, 143 euro in più al mese per il personale: verso stipendi differenziati?; Nuovi aumenti stipendiali docenti e ATA: si riaprono le trattative per il contratto 2025/27. Sindacati convocati giorno 11 marzo; Rinnovo contratto scuola 2025-2027: partono le trattative per i nuovi aumenti stipendiali di docenti e ATA.

Rinnovo contratto scuola 2025/2027, 143 euro in più al mese per il personale: verso stipendi differenziati?Come abbiamo scritto ieri, il prossimo 11 marzo si apre la trattativa per il rinnovo del contratto scuola 2025/2027. Per quel giorno i sindacati, Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, Gild ... tecnicadellascuola.it

Contratto scuola, nuovi aumenti da 143 euro e mutui agevolati per i profIl tavolo è stato ufficialmente convocato per l’11 marzo. I ministri della Pubblica amministrazione e dell’Istruzione, Paolo Zangrillo e Giuseppe Valditara, hanno ... ilmessaggero.it

Buonasera , sono una docente scuola primaria con contratto al 31/8 che deve aggiornare le GPS stessa provincia . Quando vado a inserire i servizi , per l’anno in corso devo spuntare la dicitura …contratto ininterrotto dal 1 febbraio o l’altra dove dice che devo - facebook.com facebook