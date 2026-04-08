Si stacca una valanga sul Cermis | morto uno scialpinista

Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, una valanga si è staccata sul Cermis, in Val di Fassa, in Trentino. L'evento ha causato la morte di uno scialpinista che si trovava nella zona al momento della slavina. La neve fresca ha provocato il distacco del manto nevoso, coinvolgendo la zona frequentata dagli appassionati di sport invernali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di recupero.

La neve è tornata a uccidere in Trentino. È quanto purtroppo accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, quando una valanga si è staccata sul Cermis, in Val di Fassa.L’allarme e l’interventoL’allarme è scattato poco prima delle 10 nella zona dei laghetti di Bombasel, dove il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Trentino, si stacca una valanga sul Cermis: soccorsi in azioneLe squadre del soccorso alpino e speleologico del Trentino si trovano sul posto per le operazioni di ricerca e bonifica. Dopo le abbondanti nevicate si stacca una valanga (larga ben 300 metri) sull'Alpe CermisA dare l'allarme uno scialpinista straniero, testimone del distacco ma, per sua fortuna, non rimasto coinvolto nello stesso, avvenuto in zona To... Cermis, valanga travolge un possibile escursionista: operazioni di ricerca in corsoUna slavina sul Cermis ha fatto scattare le operazioni di soccorso alpino in Val di Fassa; le squadre sono al lavoro per ricerca e bonifica dopo la segnalazione di un possibile coinvolgimento di un 46 ... notizie.it Valanga in quota, scomparso uno scialpinista: disperate ricerche in corsoCAVALESE (TRENTO) – Allarme in alta quota nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, dove una valanga si è staccata nella zona del Cermis, in Val di Fiemme. Le operazioni di soccorso sono in pieno ... nordest24.it