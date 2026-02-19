Valanga in Valle d' Aosta morto uno scialpinista

Una valanga in Valle d’Aosta ha causato la morte di uno scialpinista. La slavina ha investito un gruppo di cinque persone durante un'escursione, lasciando un morto e un ferito grave. Gli altri tre escursionisti sono rimasti illesi e sono stati soccorsi sul posto. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sui rischi legati alle condizioni della neve in zona. La zona è stata temporaneamente chiusa alle escursioni.

È morto all'ospedale di Aosta lo scialpinista travolto oggi pomeriggio da una valanga sotto punta Paletta, nel comune di Saint-Nicolas, in Valle d'Aosta. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo ma le lesioni riportate nell'incidente erano troppo gravi. Un altro scialpinista si trova in ospedale ma le sue condizioni non sono preoccupanti. La comitiva era composta da cinque escursionisti, tre sono rimasti illesi. Le operazioni di soccorso, rese complesse dal maltempo, sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano, dalla guardia di finanza e dal 118.