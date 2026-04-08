Trentino si stacca una valanga sul Cermis | soccorsi in azione

Nel Trentino, una valanga si è staccata sul Cermis e ha coinvolto la zona. Le squadre di soccorso alpino e speleologico sono intervenute sul luogo per avviare le operazioni di soccorso. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle persone coinvolte o sull’entità dei danni causati dall’evento. La zona rimane sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza.

Le squadre del soccorso alpino e speleologico del Trentino si trovano sul posto per le operazioni di ricerca e bonifica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trentino, si stacca una valanga sul Cermis: soccorsi in azione Dopo le abbondanti nevicate si stacca una valanga (larga ben 300 metri) sull'Alpe CermisA dare l'allarme uno scialpinista straniero, testimone del distacco ma, per sua fortuna, non rimasto coinvolto nello stesso, avvenuto in zona To... Si stacca una valanga: soccorsi in massa per escludere la presenza di dispersi e feritiUna slavina si è staccata nel pomeriggio di domenica in quota, nella zona della terrazza panoramica di Bormio 3000, facendo scattare un imponente... Argomenti più discussi: Valanga enorme si stacca da Cima Grava, travolta una persona; Missione compiuta: le Leonesse volano in Semifinale Playoff!; Terremoto Figc, rassegna le dimissioni Gabriele Gravina. Il Coni trentino: Parole inopportune che sviliscono tutti gli sport. Il calcio deve ripartire con umiltà; Van der Poel: Ho un problema: c'è un fenomeno in giro. Evenepoel:La Roubaix? Non la escludo. Vento furioso: tegola crolla e ferisce un ragazzo, pompieri costretti agli straordinariTRENTO – Raffiche di vento sempre più intense stanno mettendo in ginocchio la città e l’intera provincia, provocando numerosi danni e creando situazioni di forte pericolo per i cittadini. Le squadre d ... nordest24.it La promessa del ciclismo trentino fu travolta durante un sorpasso a Mezzocorona. I genitori lanciano un appello: «Servono leggi più incisive per proteggere i ciclisti» - facebook.com facebook