Dalla vaccinazione con Astrazeneca alla perdita della vista svolta nel caso di un docente casertano

Una decisione della Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma ha stabilito un collegamento diretto tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il COVID-19 e un danno oculare permanente. Il caso riguarda un docente di Caserta che, dopo aver ricevuto la vaccinazione, ha subito una perdita della vista. La sentenza rappresenta un riconoscimento ufficiale del nesso di causalità tra il vaccino e il danno subito.

Un importante pronunciamento in ambito medico-legale arriva dalla Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, che ha riconosciuto ufficialmente il nesso di causalità tra il vaccino anti-SARS-CoV-2 AstraZeneca COVID-19 Vaccine e un grave danno oculare permanente. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: “Avvelenate dalla ricina”, svolta nel caso della madre e figlia morte dopo Natale: aperta indagine per duplice omicidio Colesterolo alto, in quali casi può portare alla perdita della vista senza segnali d'allarmeSe gli occhi sono lo specchio dell'anima, riflettono anche la salute cardiovascolare del corpo. Argomenti più discussi: Dalla vaccinazione con Astrazeneca alla perdita della vista, svolta nel caso di un docente casertano; DANNI DA VACCINO COVID-19: ARRIVANO I PRIMI RICONOSCIMENTI; Covid, riconosciuto il nesso causale tra vaccini e gravi patologie per due pazienti pontine; Morì dopo il vaccino Covid: risarcita, 77mila euro agli eredi di un’anziana. Burioni: Ma si salvarono tante vite. Bufale sui vaccini. I dubbi sulla perizia della procura di SiracusaLe conclusioni della perizia medica sulla morte del militare Stefano Paternò in seguito al vaccino AstraZeneca corrispondono a quelle che il ministero della Salute indica come fake news. Qualche spieg ... ilfoglio.it Vaccino Covid, 78enne morta per trombosi fulminante dopo inoculazione AstraZeneca, €77mila agli eredi a 5 anni dal decesso x.com Nella riflessione di Deborah Parodi di AstraZeneca per “Advocacy 2030”, il punto è tradurre i bisogni in processi, decisioni e spazi di partecipazione. Così l’advocacy diventa un ponte tra vita vissuta e governance di sistema - facebook.com facebook