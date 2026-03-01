Francesca Tuscano morta dopo il vaccino Astrazeneca | nuove indagini

Sono in corso nuove indagini sulla morte di un’insegnante di 32 anni a Genova, deceduta dopo aver ricevuto una dose del vaccino AstraZeneca durante la prima fase della campagna contro il Covid. La donna ha accusato una reazione avversa che ha portato al decesso. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità sanitarie e investigative.

Nuove indagini per la morte di Francesca Tuscano, l'insegnante genovese di 32 anni stroncata da una reazione avversa ad Astrazeneca somministrata nella prima parte della campagna vaccinale contro il Covid. Lo ha deciso la giudice Angela Nutini che ha respinto la richiesta di archiviazione della Procura e accolto l'istanza dei legali della famiglia, gli avvocati Salvatore Bottiglieri e Federico Bertorello. La gip ha deciso di disporre nuovi accertamenti anche alla luce di quanto emerso nell'inchiesta per la morte di Camilla Canepa, la diciottenne uccisa anche lei da una reazione avversa nella seconda parte della campagna vaccinale.