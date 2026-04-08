Va in scena Creature esito del laboratorio giovani Factory a cura di Loft

È andata in scena “Creature”, uno spettacolo nato dall’esperienza del laboratorio giovani “Factory” curato da L.o.f.t. Un gruppo di scienziati ha creato esseri umani nuovi, forti e senza difetti, con l’obiettivo di ottenere il controllo sul mondo. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico presentando una storia incentrata sulla creazione e il potere di queste creature innovative.

Un gruppo di scienziati riesce a dare vita ad esseri nuovi, potenti e privi di difetti, capaci per questo di dominare il mondo. Ma cosa succede se le “creature” decidono di ribellarsi al loro creatore? Lo spettacolo “Creature” – secondo appuntamento della rassegna “Sul Naviglio.primavera 2026”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it L’incrocio del Ferraris: la Roma di scena nel laboratorio tattico di De RossiDopo la sfida di domenica sera contro la Juventus, la Roma si prepara alla settimana che porterà i giallorossi alla trasferta del Ferraris contro il... Ksenija Martinovi?, al Palamostre la restituzione del laboratorio "Narrarsi in scena"Ad aprire il quinto incontro di Dialoghi Open Lab è il laboratorio Narrarsi in scena, condotto da Ksenija Martinovic, attrice e autrice di origine...