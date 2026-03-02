Dopo la partita di domenica contro la Juventus, la squadra si prepara per la trasferta di venerdì al Ferraris contro il Genoa. La Roma ha svolto allenamenti e sessioni di tattica in vista della sfida, che si svolgerà nel laboratorio tattico di De Rossi. La squadra si concentra sui prossimi impegni prima di affrontare i liguri.

Dopo la sfida di domenica sera contro la Juventus, la Roma si prepara alla settimana che porterà i giallorossi alla trasferta del Ferraris contro il Genoa. La squadra allenata da Daniele De Rossi vive un momento positivo, dopo essersi allontanata dalla zona retrocessione, ma ha ancora bisogno di punti per consolidare la salvezza. Che avversario troveranno i giallorossi? La stagione di De Rossi sulla panchina del Genoa. La partita di domenica sera alle 18 contro il Genoa è uno scontro fondamentale per entrambe le compagini. La Roma, dopo il pareggio amaro contro la Juventus, è alla ricerca dei tre punt i per inseguire il sogno Champions. Il Genoa, invece, dopo un avvio di stagione a rilento, con De Rossi è riuscito a rialzare la testa e ad allontanarsi parzialmente dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - L’incrocio del Ferraris: la Roma di scena nel laboratorio tattico di De Rossi

Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di De Rossidi Redazione Inter News 24Arbitro Genoa Inter e programma della sfida di domenica 14 dicembre: dopo il ko di Champions, i nerazzurri tornano in...

Genoa-Pisa, al Ferraris finisce 1-1. Gol di Colombo, risponde Leris. De Rossi: “Siamo stati troppo impauriti” | Le foto | La cronacaGenova - Il Genoa non va oltre l’1-1 con il Pisa nella prima gara del 2026 al Ferraris.