Ksenija Martinovi? al Palamostre la restituzione del laboratorio Narrarsi in scena

Ad aprire il quinto incontro di Dialoghi Open Lab è il laboratorio Narrarsi in scena, condotto da Ksenija Martinovi?, attrice e autrice di origine serba, attiva in Italia da oltre dieci anni, vincitrice del Premio Adelaide Ristori 2023. Il laboratorio si svolgerà dal 15 al 18 gennaio al Teatro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
