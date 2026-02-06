Cocaina nascosta in un garage nel quartiere Giotto | arrestato un cittadino albanese

I carabinieri di Arezzo hanno trovato un chilo e mezzo di cocaina nascosta in un garage nel quartiere Giotto. La droga era stata nascosta in modo accurato, ma non è sfuggita all’attenzione degli investigatori. L’uomo albanese che gestiva il garage è stato arrestato, anche se il proprietario del locale non sapeva nulla di tutto. La scoperta è arrivata durante un controllo di routine.

Un chilo e mezzo di cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un garage del quartiere Giotto di Arezzo, di proprietà di un professionista ignaro. La droga era nascosta tra oggetti comuni. Arrestato un cittadino albanese di 40 anni che aveva la disponibilità del locale; indagini ancora in corso.

