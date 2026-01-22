Scoperto con la cocaina nascosta nel contenitore della sorpresa degli ovetti di cioccolato | 35enne arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato ad Ancona dopo essere stato trovato con cocaina nascosta nel contenitore di una sorpresa di ovetti di cioccolato. Le forze dell’ordine, attraverso attività di pedinamento e appostamenti, avevano raccolto elementi che indicavano il suo coinvolgimento nello spaccio di droga nel capoluogo marchigiano. L’operazione si inserisce nell’ambito di un’attenta attività di contrasto alla criminalità locale.

L'uomo colto in flagrante dagli agenti mentre stava cedendo droga a un coetaneo. Nel corso della successiva ispezione domiciliare, la polizia ha ritrovato droga per un quantitativo complessivo di circa due chili e mezzo ANCONA – Era finito da tempo nel mirino delle forze dell’ordine, che mediante appostamenti e pedinamenti avevano raccolto precisi indizi in merito al suo ruolo svolto nello spaccio di cocaina nel capoluogo. È stato colto in flagrante nella giornata di ieri, sorpreso mentre stava cedendo sostanza stupefacente a un coetaneo, e la successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di ritrovare un ingente quantitativo di droga pronta a essere immessa sul mercato.🔗 Leggi su Anconatoday.it

