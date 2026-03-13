Smartphone e digitale a scuola | una bozza di circolare per la comunicazione alle famiglie

È stata preparata una bozza di circolare che riguarda la comunicazione alle famiglie sull’uso degli smartphone e dei dispositivi digitali nelle scuole. Sono stati pubblicati articoli di approfondimento e modelli di documenti da scaricare per gestire questa tematica all’interno delle istituzioni scolastiche. La proposta si rivolge a dirigenti, insegnanti e genitori, offrendo strumenti pratici e linee guida per affrontare la questione.

Una serie di articoli di approfondimento e modelli documentali scaricabili dedicati alla gestione dell'uso degli smartphone e dei dispositivi digitali a scuola. Si tratta di materiali pensati per supportare dirigenti scolastici, DSGA e collegi docenti nell'aggiornamento dei regolamenti d'istituto, del PTOF e delle circolari interne, alla luce delle recenti indicazioni normative e del rafforzamento del.