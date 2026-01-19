Violenza a scuola Sgambato PD | L’inefficacia dei divieti educativi è evidente serve un patto con le famiglie per prevenire il disagio

Camilla Sgambato di Padova evidenzia come la violenza scolastica sia legata a un’efficace prevenzione e coinvolgimento delle famiglie. Critica le politiche repressive e i tagli all’istruzione, sottolineando la necessità di un approccio che favorisca il dialogo e la collaborazione tra scuola e famiglia. Solo attraverso un patto condiviso si può affrontare efficacemente il disagio giovanile e promuovere un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.

