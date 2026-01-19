Violenza a scuola Sgambato PD | L’inefficacia dei divieti educativi è evidente serve un patto con le famiglie per prevenire il disagio
Camilla Sgambato di Padova evidenzia come la violenza scolastica sia legata a un’efficace prevenzione e coinvolgimento delle famiglie. Critica le politiche repressive e i tagli all’istruzione, sottolineando la necessità di un approccio che favorisca il dialogo e la collaborazione tra scuola e famiglia. Solo attraverso un patto condiviso si può affrontare efficacemente il disagio giovanile e promuovere un ambiente scolastico più sicuro e inclusivo.
Camilla Sgambato analizza la violenza giovanile criticando la logica repressiva e i tagli all’istruzione. Propone un’alleanza educativa scuola-famiglia, sostenendo che la prevenzione richiede relazioni autentiche e investimenti a lungo termine, non solo divieti formali. Camilla Sgambato, docente di diritto ed economia e responsabile scuola del Partito Democratico, interviene sulla questione della violenza a scuola, contestando l’efficacia di un approccio puramente repressivo. Secondo l’esponente dem, la politica tende a rifugiarsi in una logica normativa che si concentra sugli strumenti del reato, come i coltelli, trascurando le radici profonde del problema.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Serafini (Snals): “La scuola non sia teatro di violenza. Serve impegno comune per prevenire il disagio giovanile”
Elvira Serafini, segretario generale dello SNALS–Confsal, sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per garantire un ambiente scolastico sicuro e privo di violenza. In occasione della tragica perdita del giovane Youssef Abanoub, Serafini evidenzia la necessità di prevenire il disagio giovanile e di promuovere una scuola che favorisca il benessere e la tutela di tutti gli studenti.
Leggi anche: Ddl consenso informato, Sgambato: “Escludere infanzia e primaria dall’educazione al rispetto compromette prevenzione di violenza e disagio giovanile”
"La violenza che nasce a scuola non è un’emergenza improvvisa" - facebook.com facebook
Coltelli e violenza, gli strumenti per educare alle relazioni a scuola x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.