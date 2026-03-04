Coldiretti assemblea a Napoli Iran rischio shock energetico per l’agroalimentare made in Italy

Durante un’assemblea a Napoli, Coldiretti ha segnalato che la guerra in Iran potrebbe provocare un nuovo shock energetico, con ripercussioni sui costi di produzione nel settore agroalimentare e sui consumi delle famiglie italiane. La situazione viene monitorata attentamente, e si sottolinea come l’incertezza nei prezzi dell’energia possa influenzare l’intera filiera.

“La guerra in Iran rischia di causare un nuovo shock energetico per l’agroalimentare e per le famiglie italiane, con un impatto pesante sui costi di produzione e sui consumi”. Questo l’allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione della mobilitazione con 5mila soci agricoltori al Palapartenope di Napoli, assieme al presidente Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo e al presidente di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, oltre al ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. L’incontro, sottolinea l’associazione, segue le precedenti mobilitazioni in tutta Italia che ad oggi hanno toccato Piemonte, Puglia, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto con oltre 25mila soci agricoltori coinvolti sui grandi temi che riguardano l’agricoltura in Italia e nel resto del mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Made in Italy agroalimentare. Coldiretti: alziamo le difese. E chiama a raccolta i sindaciRafforzare la tutela del Made in Italy agroalimentare, garantire trasparenza ai consumatori e tutelare il reddito degli agricoltori.

Sos Coldiretti alla Ue, carne agli ormoni e riso ai pesticidi: veleno nel piatto e norme aggirabili. A rischio salute e Made in ItalyMentre l’Unione Europea continua a perdersi in astratti proclami green, l’agricoltura italiana si ritrova sotto l’assedio di un’invasione silenziosa...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coldiretti assemblea a Napoli Iran....

Temi più discussi: Napoli, migliaia di agricoltori contro gli inganni del codice doganale; Napoli, assemblea Coldiretti: Gli inganni del codice doganale e di un’etichetta non trasparente; Mercoledì 4 marzo migliaia di agricoltori Coldiretti a Napoli: mobilitazione di protesta ma anche momento di confronto; Agricoltori Coldiretti a Napoli contro gli inganni del codice doganale.

Lavoro: Coldiretti Campania, mercoledì migliaia di agricoltori a Napoli per dire basta agli inganni del codice doganale e chiedere trasparenza in etichettaDire basta agli inganni del codice doganale che sottraggono reddito e opportunità di lavoro e sviluppo all’agricoltura del Meridione e chiedere un’etichettatura all’Europa per dare trasparenza e sicur ... agensir.it

Napoli, migliaia di agricoltori Coldiretti con il ministro Lollobrigida per dire basta agli inganni del codice doganale e chiedere trasparenza in etichettaNapoli, 27 Febbraio - Dire basta agli inganni del codice doganale che sottraggono reddito e opportunità di lavoro e sviluppo all'agricoltura del Meridione e ... sciscianonotizie.it

NASCE IL NUOVO UFFICIO MULTIFUNZIONALITÀ DI COLDIRETTI UMBRIA Presentazione ufficiale in conferenza stampa, mercoledì 4 marzo alle ore 10.30, presso la sede regionale di Coldiretti, in via Settevalli a Perugia. Leggi di più https://tinyurl.co facebook