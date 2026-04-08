Usa-Iran cosa c’è davvero nella tregua

Dopo settimane di tensioni, si parla di una temporanea tregua tra Stati Uniti e Iran, annunciata recentemente. Tuttavia, questa sospensione delle ostilità non rappresenta una soluzione definitiva: non si tratta di un trattato di pace e la guerra tra le due parti, al momento, non si è conclusa. La notizia ha suscitato attenzione, ma rimangono ancora molte incognite sul suo significato reale.

Teheran, 8 aprile 2026 – La tregua tra Stati Uniti e Iran ( leggi qui) non è un accordo di pace e non chiude la guerra. È uno stop di due settimane agli attacchi, nato a ridosso della scadenza fissata da Donald Trump, con la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’avvio di negoziati a Islamabad da venerdì 10 aprile. Anche sulla sua natura, però, c’è già una divergenza: Washington la presenta come una sospensione concordata delle operazioni, Teheran come l’avvio di un negoziato fondato su un piano iraniano già accettato dagli americani. Trump annuncia la tregua in Iran, sospesi i bombardamenti Cosa prevede la tregua. L’intesa annunciata l’8 aprile prevede uno stop di due settimane agli attacchi tra Stati Uniti e Iran. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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