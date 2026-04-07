Il Pakistan sul cessate il fuoco | Stop due settimane e si riapra Hormuz Trump e la civiltà da cancellare in Iran | Ora trattative accese – La diretta

In un contesto di crescenti tensioni internazionali, si sono susseguite dichiarazioni di alto livello riguardanti il Pakistan e gli Stati Uniti. Il Pakistan ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane, auspicando una riapertura del passaggio di Hormuz. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha espresso la minaccia di una distruzione totale nei confronti dell’Iran, annunciando anche l’avvio di trattative più intense con Teheran.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni. Oggi l’Idf ha raccomandato ai cittadini iraniani di stare lontani dai treni e dalle stazioni. 🔗 Leggi su Open.online

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Media, 'l'Iran sta valutando positivamente la richiesta del Pakistan'Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Il Pakistan propone un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran prima della scadenza fissata da Trump (Axios) x.com

Per l’ambasciatore iraniano in Pakistan i colloqui di pace sarebbero in una fase critica. In caso di progressi l’ultimatum di Trump a Teheran potrebbe essere esteso - facebook.com facebook