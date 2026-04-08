A meno di due ore dalla scadenza di un ultimatum imposto dall'amministrazione statunitense, le parti coinvolte in un conflitto in Medio Oriente hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di due settimane. La tregua, concordata tra il governo di Teheran e gli Stati Uniti, mira a permettere alle diplomazie di negoziare un accordo stabile e duraturo. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, prima della scadenza dell'ultimatum.

A meno di un’ora e mezza dalla scadenza dell’ultimatum deciso da Donald Trump, il presidente Usa e il regime di Teheran hanno concordato una tregua di due settimane, per dare tempo alle diplomazie di trovare un accordo definitivo per la fine del conflitto in Medio Oriente. L’annuncio è arrivato direttamente dal tycoon, via Truth. Di fatto, Trump e l’Iran hanno accettato la richiesta presentata al Pakistan, che aveva chiesto appunto alla Casa Bianca un cessate il fuoco di due settimane e all’Iran la riapertura dello Stretto di Hormuz «come gesto di buona volontà», cosa che avverrà – fa sapere Teheran – «sotto il controllo» delle sue forze armate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Usa-Iran, accordo in extremis per un cessate il fuoco di due settimane

Trump annuncia un accordo di cessate il fuoco, di due settimane, con l’IranDonald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell’ultimatum per l’Iran con un accordo di cessate il fuoco.

Usa-Iran, cessate il fuoco di due settimane e negoziati in Pakistan Intesa arrivata due ore prima del termine fissato da TrumpAlle otto di sera del fuso orario Usa orientale, le due della scorsa notte in Italia, scadeva il termine per negoziare fissato da Trump.

Colloqui Usa-Iran, ultima occasione per evitare una guerra

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Usa-Iran, è tregua. I punti dell'accordo, il sollievo del mondoDonald Trump ha accettato di sospendere i bombardamenti e gli attacchi all'Iran per due settimane, a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicu ... avvenire.it

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Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran: il regime iraniano ne esce rafforzato Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' x.com

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