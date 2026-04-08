Nella notte, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua di due settimane con l'Iran, chiedendo però che venga riaperto immediatamente lo Stretto di Hormuz. La comunicazione è arrivata senza ulteriori dettagli o spiegazioni, lasciando aperta la possibilità di sviluppi futuri. La richiesta riguarda il mantenimento della libertà di navigazione nel tratto strategico, considerato cruciale per il commercio mondiale.

Alla fine Donald Trump ha preso la decisione che avevamo previsto su Virgilio Notizie: tregua con l’Iran per due settimane, e poi si vedrà. Per 14 giorni cioè gli Stati Uniti non bombarderanno più dal cielo obiettivi della Repubblica Islamica, lasciando probabilmente l’incombenza di rompere lo stallo all’indispettito alleato Israele. La proroga del retorico e finto ultimatum del presidente americano è legata alla riapertura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran e all’esito delle trattative che intanto proseguiranno nella calma delle armi. Ovviamente l’accordo è stato venduto come una vittoria in patria, anche se in realtà rappresenta esattamente il contrario: e cioè il segnale della crisi dell’egemonia statunitense sugli stretti marittimi globali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump annuncia una tregua di due settimane con l'Iran "ma apra subito Hormuz", la mossa della debolezza Usa

Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l’Iran: “A condizione che riapra subito lo Stretto di Hormuz”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, a meno di due ore dalla...

Trump annuncia una tregua di due settimane, riaperto lo Stretto di Hormuz. Netanyahu: “Il cessate il fuoco non comprende il Libano”E’ prevista per le 14 ora italiana una conferenza stampa del segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, e del generale Dan Caine, capo degli Stati...

Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni

Temi più discussi: Guerra in Iran, Trump annuncia una tregua di due settimane, Teheran pronta a riaprire lo Stretto di Hormuz; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; No dell'Iran alla tregua e alla riapertura di Hormuz. L'Idf annuncia una nuova ondata di attacchi aerei; Tregua Usa-Iran: Donald Trump annuncia il cessate il fuoco di 15 giorni.

Tregua Iran-Usa, Trump si arrabbia per la nota di Teheran: E' falsa e Cnn abboccaUna nota da Teheran celebra la vittoria dell'Iran e la Cnn le dà risalto: per il presidente è una bufala pericolosa ... adnkronos.com

Trump frena e annuncia la tregua nel Golfo: accordo tra Stati Uniti e Iran tra diplomazia e tensioniDall’annuncio di Donald Trump al crollo del petrolio, passando per le rivendicazioni opposte di Teheran: due settimane decisive tra diplomazia, tensioni e nuovi equilibri globali ... ilgiornale.it

Tregua Usa-Iran di 2 settimane: Trump annuncia stop ai raid e riapertura dello Stretto di Hormuz Teheran conferma il cessate il fuoco, Israele coinvolto e negoziati fissati a Islamabad il 10 aprile. https://infodifesa.it/tregua-usa-iran-2-settimane-trump-riapertur - facebook.com facebook

A un'ora dalla scadenza del devastante ultimatum sull' #Iran, #Trump annuncia la svolta: "Cessate il fuoco di 2 settimane, vicini a un accordo di pace definitivo". L'intervento di Pakistan e Cina su Teheran x.com