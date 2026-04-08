Nella notte tra l'8 e il 9 aprile 2026, un annuncio ha comunicato che gli attacchi contro l'Iran sono stati sospesi per due settimane. La decisione è arrivata poco prima delle 1, quando il presidente ha annunciato di aver esteso la scadenza dell'ultimatum in precedenza diffuso, con l’indicazione che la sospensione della minaccia militare dipende dalla riapertura dello stretto di Hormuz. Questa misura rappresenta una pausa temporanea nelle tensioni tra le parti coinvolte.

WASHINGTON (USA) – Donald Trump, poco prima delle una di stanotte, 8 aprile 2026, ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell’ultimatum per l’Iran, sospendendo l’ultimatum con cui aveva minacciato attacchi massicci contro l’Iran. A condizione che l’Iran acconsenta all’apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz’. Lo ha affermato il presidente Usa sul suo social Truth. Ecco di seguito il testo completo del suo post: “Sulla base delle conversazioni con il primo ministro Shehbaz Sharif e con il feldmaresciallo Asim Munir, del Pakistan, nel corso delle quali mi hanno chiesto di sospendere la forza distruttiva... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Iran, l’annuncio di Trump nella notte: “Sospesi attacchi per due settimane”. E vincola la tregua alla riapertura di Hormuz

Trump accetta due settimane di tregua a condizione che riapra Hormuz: pausa nella guerra, ma lo scontro resta sospesoDonald Trump ha annunciato di accettare un cessate il fuoco di due settimane nel confronto con l’Iran, ma ponendo una condizione netta: la riapertura...

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L'annuncio di Trump: Abbiamo attaccato l'Iran. Non permetteremo che abbiano la bomba atomica

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Cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran: stop agli attacchi per 2 settimane e riapertura di Hormuz Un accordo per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto nella notte, a poche ore da un’escalation che rischiava di sfociare in un conflitto ancora più am - facebook.com facebook

L'annuncio del presidente americano Donald Trump arriva tramite il social Truth. Lo stop ai bombardamenti sarebbe condizionato dall'accettazione da parte dell'Iran di una "completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz." "Il motivo di questa d x.com