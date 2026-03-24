I vicini si accorgono delle fiamme che escono da tetto e chiamano i soccorsi | trovata morta la giornalista NHL Jessi Pierce i suoi tre figli e il loro cane

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo americano. Jessi Pierce, 37 anni, e i suoi tre figli hanno perso la vita in un devastante incendio divampato all’interno della loro abitazione a White Bear Lake. Nel rogo è deceduto anche il cane di famiglia. La tragedia è avvenuta sabato 21 marzo, ma è stata ufficializzata nella giornata di domenica dalla National Hockey League (NHL), lega per la quale la donna lavorava da ormai un decennio. Le fiamme dal tetto e l’intervento dei soccorsi. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, l’allarme è scattato nella mattinata di sabato. Sono stati i vicini di casa a chiamare il 911, segnalando la presenza di alte fiamme che fuoriuscivano dal tetto dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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