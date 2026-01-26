Uomo resta incastrato sotto un trattore dopo il tamponamento | in codice rosso

Un incidente si è verificato oggi sulla strada provinciale 172 a Surano, coinvolgendo un trattore e un veicolo. Un uomo è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo a seguito di un tamponamento, richiedendo l'intervento dei soccorritori in codice rosso. L’evento ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona e sottolinato l’importanza delle norme di sicurezza alla guida. Le autorità sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Intervento dei vigili del fuoco sulla strada provinciale 172, in agro di Surano: estratto un uomo rimasto bloccato sotto la ruota di un mezzo agricolo dopo un violento scontro con un'autovettura SURANO – Un lunedì pomeriggio di paura quello vissuto oggi, 26 gennaio 2026, lungo la strada provinciale 172. Un grave incidente stradale ha richiesto l'intervento d'urgenza dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce per liberare un uomo rimasto intrappolato sotto un mezzo pesante. Il sinistro è avvenuto nell'agro di Surano, al confine territoriale con Spongano. Un'autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha tamponato violentemente un mezzo agricolo dotato di rimorchio che si trovava fermo lungo la carreggiata.

