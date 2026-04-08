Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Marina ha causato tensioni tra Stefano e Simona, creando un clima di discussione tra i due. Nel frattempo, Barbara ha preso la parola per difendersi da Gemma, interrompendola e mettendo fine a una possibile polemica. Le dinamiche tra i protagonisti si sono svolte in modo acceso, con interventi che hanno movimentato la trasmissione.

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, Marina scatena tensioni tra Stefano e Simona, mentre Barbara difende la propria reputazione zittendo Gemma. Tra confronti e malintesi, il Trono Over si accende. Oggi, mercoledì 8 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, ha condotto il programma come di consueto. L'appuntamento si è concentrato sulle dinamiche del Trono Over e su alcuni confronti molto accesi. Cinzia Paolini e Marco: un rapporto in bilico La puntata è iniziata con Cinzia Paolini, che ha avuto un confronto con Marco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Marina crea scompiglio tra Stefano e Simona, Barbara zittisce Gemma

Uomini e Donne: Gemma invita Davide, Barbara lo stronca, Tina interviene e scoppia il caosGemma cerca di conquistare Davide con mille complimenti e una proposta inaspettata.

Uomini e Donne, Gemma a muso duro con Barbara e Tinì: “io sono vera dentro e fuori” | Video Witty TvDopo le parole di Tinì, quotate anche da Barbara ed Elisabetta, Gemma chiede un confronto “face to face” nel salotto di Uomini e Donne.

Temi più discussi: Marina: Stefano, sono stata male - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Marina Brochetta sulle polemiche nel parterre: Chi fine non ha coraggio, io ne ho da vendere; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro ed Elisa fanno passi avanti, tre ritorni nel Trono Over; Una dama per Stefano e un cavaliere per Marta - Uomini e donne Clip | Witty TV.

Marina, appello a Maria De Filippi a Uomini e Donne Devi aiutarmi | Reazione alle critiche di Gianni e TinaGianni Sperti e Tina Cipollari criticano Marina a Uomini e Donne e la dama chiede aiuto a Maria De Filippi. ilsussidiario.net

Chi è Giancarlo di Uomini e Donne che sta uscendo con Marina | Ci siamo raccontati tante cose e…Giancarlo è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo la dama Marina. ilsussidiario.net

La maggioranza degli uomini è cattiva. (Biante di Priene) - facebook.com facebook

Speranza di vita in Italia salita a 83,4 anni, Istat: "81,5 per gli uomini e 85,6 per le donne, record nelle Marche con 86" x.com