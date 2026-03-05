Uomini e Donne | Gemma invita Davide Barbara lo stronca Tina interviene e scoppia il caos

Durante una puntata di Uomini e Donne, Gemma ha invitato Davide, cercando di attirare la sua attenzione con complimenti e una proposta inaspettata. Barbara ha criticato duramente Davide davanti alle telecamere, mentre Tina è intervenuta provocando un confronto acceso. La discussione si è infiammata, portando a un caos generale nello studio.

Gemma cerca di conquistare Davide con mille complimenti e una proposta inaspettata. In studio Barbara lo critica duramente, Tina prende posizione e la tensione esplode tra frecciate e gelosie. Oggi, giovedì 5 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Quello di oggi è stato un appuntamento che si è aperto come spesso accade, con una certezza granitica del programma: Gemma Galgani e la sua inesauribile fiducia nell'amore (o quantomeno nella conversazione romantica davanti alle telecamere). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

