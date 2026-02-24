Nuovo esame del sangue predice l’insorgenza dei sintomi dell’Alzheimer

Gli scienziati della Washington University di St. Louis hanno scoperto che un nuovo esame del sangue può prevedere l’insorgenza dei sintomi dell’Alzheimer. La causa è legata alla presenza di specifici biomarcatori nel sangue che si accumulano prima della comparsa dei segnali clinici. Questa tecnologia permette di stimare con maggiore precisione il momento in cui una persona potrebbe iniziare a manifestare i primi sintomi. La scoperta apre nuove strade per la diagnosi precoce della malattia.

Gli scienziati della Washington University School of Medicine di St. Louis hanno sviluppato un metodo innovativo per stimare quando una persona potrebbe iniziare a mostrare sintomi della malattia di Alzheimer utilizzando un semplice esame del sangue. Lo studio, pubblicato il 19 febbraio su Nature Medicine, mostra che il nuovo modello può prevedere l’insorgenza dei sintomi dell’Alzheimer con una precisione di circa tre o quattro anni. Questo risultato potrebbe accelerare la progettazione di studi clinici mirati e aiutare a individuare chi potrebbe beneficiare di interventi precoci, prima che la malattia comprometta gravemente la memoria e le funzioni cognitive. 🔗 Leggi su Cibosia.it

