Helena Prestes è stata presente alla partita di Sinner a Monte Carlo, attirando l’attenzione di molti spettatori. La modella brasiliana, che da tempo è seguita da un pubblico fedele, ha lasciato l’Italia per recarsi nel vicino Principato di Monaco. La sua presenza ha suscitato discussioni tra gli appassionati di tennis e di moda, anche grazie alla sua costante presenza agli eventi pubblici.

Helena Prestes continua a tenere alta l'attenzione dei sul pubblico che ormai da tempo la segue. La modella brasiliana ha lasciato nuovamente l'Italia per il vicino Principato di Monaco. In particolare, l'influencer ha raggiunto Monte Carlo, dove si sta svolgendo il Master 1000 di tennis con protagonisti i maggiori esponenti della disciplina tra cui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini. La donna ha preso parte ad un evento di un brand di abbigliamento che sponsorizza la manifestazione sportiva sulla terra rossa di Monte Carlo. Per l'occasione, Helena Prestes ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui la si vede a bordo campo mentre segue la partita vinta da Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes alla partita di Sinner a Monte Carlo: ecco perché

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