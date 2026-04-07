Elisabetta Gregoraci gli addominali scolpiti oscurano Alice Campello sola ai Rolex di Monte-Carlo

Durante i Rolex Monte-Carlo Masters, Elisabetta Gregoraci ha attirato l’attenzione per il suo fisico scolpito, che ha fatto sicuramente notizia tra gli spettatori. La conduttrice ha scelto un look elegante ma informale, distinguendosi tra gli altri presenti, tra cui Alice Campello, che si è mostrata da sola all’evento. L’atmosfera è caratterizzata da un’atmosfera raffinata, con molti ospiti che seguono con attenzione le partite e le attività collaterali.

Elisabetta Gregoraci non passa mai inosservata, soprattutto in un contesto come quello dei Rolex Monte-Carlo Masters, dove lo stile si muove su un equilibrio sottile tra eleganza rilassata e rigore quasi aristocratico. Tra spalti affacciati sul mare e hospitality esclusive, il dress code non è scritto, ma si percepisce chiaramente. Ed è proprio qui che il look della showgirl accende la conversazione. Accanto a lei, tra gli ospiti dell’evento, anche Alice Campello, presente senza Álvaro Morata. Una presenza più discreta, lontana dai riflettori più diretti, ma che aggiunge un ulteriore livello di lettura a questa giornata monegasca fatta di tennis, mondanità e stile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Gregoraci, gli addominali scolpiti oscurano Alice Campello, sola ai Rolex di Monte-Carlo Gisele Bündchen svela la routine post parto per addominali scolpitiLa supermodella brasiliana ha deciso di condividere su Instagram un video in cui mostra gli esercizi per il core cui si è dedicata per ritrovare la... Alvaro Morata, gli auguri di compleanno ad Alice CampelloSi è parlato tanto della rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello ma oggi c’è qualcosa di diverso. Natale in casa dei vip: da Elisabetta Gregoraci a Michelle Hunziker e Chiara Ferragni, gli alberi (fatti in anticipo) delle starHa puntato sul classico Elisabetta Gregoraci, che ogni anno ripropone un albero che richiama la tradizione e gli anni felici vissuti con il suo Nathan Falco. La conduttrice ha puntato tutto su ... corriereadriatico.it Elisabetta Gregoraci, Michelle Hunziker, Chiara Ferragni e Federica Pellegrini: gli alberi di Natale nelle case dei vipHa puntato sul classico Elisabetta Gregoraci, che ogni anno ripropone un albero che richiama la tradizione e gli anni felici vissuti con il suo Nathan Falco. La conduttrice ha puntato tutto su ... ilgazzettino.it