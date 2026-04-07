Kanye West nazista il governo britannico fa saltare il concerto E in Italia rischia di nuovo | Chi gira con le svastiche non deve esibirsi

Il governo britannico ha annullato l’autorizzazione all’ingresso di Kanye West nel paese, impedendo così la sua partecipazione al Wireless Festival di Londra, previsto dal 12 al 14 luglio a Finsbury Park. La decisione è stata presa dopo che il rapper ha mostrato simboli associati al nazismo, tra cui svastiche, durante alcuni eventi pubblici. In Italia, invece, si discute sulla possibilità di vietare esibizioni di artisti che indossano simboli simili.

Il Regno Unito ha revocato il permesso d’ingresso a Kanye West, bloccando di fatto la sua esibizione al Wireless Festival di Londra, in programma dal 12 al 14 luglio a Finsbury Park. Come riporta la Bbc, l’Home Office ha respinto la domanda di ingresso del rapper dopo le pressioni del premier Keir Starmer, che aveva definito «profondamente inquietante» la sua partecipazione al festival, e delle principali organizzazioni della comunità ebraica britannica. L’organizzazione ha annunciato la cancellazione dell’intero festival. Ora è in Italia che si temono altre ripercussioni alle posizioni finite nella bufera dell’artista: West è atteso il 18 luglio alla Rcf Arena campovolo di Reggio Emilia per l’Helwatt Festival, appena una settimana dopo la data londinese saltata. 🔗 Leggi su Open.online

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Il Regno Unito ha deciso di negare l’ingresso al rapper statunitense Kanye West, atteso a Londra per un’esibizione estiva al Wireless Festival. La scelta arriva dopo le polemiche suscitate negli ultimi anni dalle sue dichiarazioni considerate antisemite e razzist - facebook.com facebook

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